معركة داخلية قد تنهي حياة نتنياهو السياسية (فيديو)

لطالما فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في إظهار نفسه كقائد حريص على أمن إسرائيل وسكانها، حسب المعارضة الإسرائيلية.

وفي الوقت الذي نجحت فيه أصوات متعالية لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة في تهيئة أجواء معارضة لنتنياهو وسياسة حكومته داخل إسرائيل نفسها، فإن مختلف شرائح المجتمع ومسؤولين بارزين انضموا إلى احتجاجها واعتصامها الدائم أمام مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب.

ومع بث فيديو لثلاثة من الأسرى لدى حماس يناشدون فيه إسرائيل لإنقاذهم وإعادتهم بشكل فوري، تعمّق الشرخ الإسرائيلي ما بين استمرار الحرب والقضاء على حماس وقدراتها العسكرية، أو إعادة الأسرى وإنقاذ من تبقى على قيد الحياة.

ولكن، في مقابل كل هذه الضغوط، ثمة تعنت لمتّخذي القرار، وفي مقدمتهم نتنياهو الذي سجل في آخر استطلاع رأي تراجعًا كبيرًا وصل إلى أقل من خمسين بالمئة.

أما عضو الكابينيت بيني غانتس فقد منحه الاستطلاع سبعة وثلاثين مقعدًا في حال أجريت انتخابات برلمانية، مقابل ثمانية عشر مقعدًا لنتنياهو. وهذا الوضع يعني مزيدًا من الضغوط لإحداث التغيير.

وتؤكد مؤشرات أن الكابينت الإسرائيلي (مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية) أمام ثلاثة حلول، الأول هو استمرار الحرب حتى تحقيق الأهداف الإسرائيلية، وثانيًا تفضيل حياة الأسرى على استعادة الهيبة الإسرائيلية المهتزة، فيما يتمثل الحل الثالث بالاستمرار في سياسة "الألاعيب" الحالية عبر هدنة "تخدر" عائلات الأسرى.