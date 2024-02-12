مسؤول يكشف عن "تقدم حقيقي" بمفاوضات تحرير الرهائن في غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن "مسؤول كبير" في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المفاوضين الذين يعملون على إطار اتفاق على عدة مراحل لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة حققوا "تقدماً حقيقياً" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أن هذا الاتفاق كان المحور الرئيس لمكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الأحد.

وأشار المسؤول إلى استمرار وجود بعض الفجوات "الكبيرة" المتعلقة بهذا الاتفاق والتي يجب سدها.