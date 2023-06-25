معارك عنيفة في الخرطوم وارتفاع عدد القتلى المدنيين بنيالا

وقال شهود عيان من مناطق "الكلاكلات والشقيلاب والعشرة" جنوب الخرطوم، إن معارك عنيفة اندلعت منذ الصباح الباكر، اليوم الأحد، في هذه المناطق، خصوصا قرب مقر شرطة "الاحتياطي المركزي"، فيما أكدت قوات الدعم السريع بسط سيطرتها على المقر.

وفي شمال مدينة أم درمان أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تركزت العمليات القتالية في مناطق "الحتانة وودنوباوي والثوراث"، مع استمرار الطلعات الجوية للطيران الحربي، وسماع دوي المضادات الأرضية.

وبثت قوات الدعم السريع فيديوهات تشير إلى سيطرتها على مقر "شرطة الاحتياطي المركزي"، جنوب الخرطوم، قائلة إن السيطرة جاءت بعد ثلاثة أيام من استمرار المعارك المحتدمة.