معارك عنيفة في الخرطوم وارتفاع عدد القتلى المدنيين بنيالا
اشتدت وتيرة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، وسط تغطية جوية مكثفة يشنها الطيران الحربي التابع للجيش، على ما أفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز".
وقال شهود عيان من مناطق "الكلاكلات والشقيلاب والعشرة" جنوب الخرطوم، إن معارك عنيفة اندلعت منذ الصباح الباكر، اليوم الأحد، في هذه المناطق، خصوصا قرب مقر شرطة "الاحتياطي المركزي"، فيما أكدت قوات الدعم السريع بسط سيطرتها على المقر.
وفي شمال مدينة أم درمان أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تركزت العمليات القتالية في مناطق "الحتانة وودنوباوي والثوراث"، مع استمرار الطلعات الجوية للطيران الحربي، وسماع دوي المضادات الأرضية.
وبثت قوات الدعم السريع فيديوهات تشير إلى سيطرتها على مقر "شرطة الاحتياطي المركزي"، جنوب الخرطوم، قائلة إن السيطرة جاءت بعد ثلاثة أيام من استمرار المعارك المحتدمة.
وتعد شرطة الاحتياطي المركزي قوة قتالية مدربة على خوض العمليات العسكرية ومكافحة الشغب، ودخلت كطرف مساند للجيش في قتاله ضد قوات الدعم السريع بالخرطوم خلال هذه الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
وفي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أكدت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" اليوم الأحد، سقوط 12 قتيلا وسط المدنيين، وعشرات الجرحى؛ جراء القصف العشوائي المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أدى لسقوط المقذوفات والدانات على منازل المواطنين.
وأكد شهود عيان من نيالا، تراجع حدة الاشتباكات في يومها الثاني، بعد أن كانت المدينة قد شهدت، أمس السبت، اشتباكات عنيفة بين طرفي الصراع، وسط اندلاع عمليات نهب واسعة للأسواق بواسطة متفلتين.