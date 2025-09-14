أدانت اختراق مجالها الجوي.. رومانيا تحذر من تفجير الوضع في البحر الأسود

دانت رومانيا بشدة، اليوم الأحد، اختراق مسيرة روسية لمجالها الجوي خلال تنفيذها هجومًا على أوكرانيا المجاورة في اليوم السابق، معتبرة أن تصرفات موسكو تمثل "تحديًا جديدًا" لأمن البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) "تُدين بشدة الأعمال غير المسؤولة لروسيا الاتحادية، وترى أنها تمثل تحديًا جديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة البحر الأسود"، مضيفة أن "مثل هذه الحوادث تُظهر عدم احترام روسيا الاتحادية للقانون الدولي".

وشهدت رومانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتشترك مع أوكرانيا في حدود طولها 650 كيلومترا، سقوط شظايا طائرات مسيرة روسية على أراضيها مرارا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان، إنها أرسلت، طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16، وحثت المواطنين في مقاطعة تولسيا الجنوبية الشرقية بالقرب من نهر الدانوب والحدود الأوكرانية على الاحتماء.

وأضافت أن المقاتلتين رصدتا طائرة مسيرة داخل المجال الجوي، وتتبعتاها حتى اختفت عن الرادار على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي قرية تشيليا فيشي.