محمد بن راشد يجري مباحثات مع رئيس وزراء العراق

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الخميس، بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أجرى مباحثات مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن راشد استقبل محمد شياع السوداني في قصر زعبيل بدبي، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ضمن مختلف المجالات.

وأضافت: "تطرق النقاش إلى مستقبل التعاون الثنائي والمأمول له ضمن عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وبما يواكب التطلعات التنموية للجانبين".

وتابعت الوكالة: "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأكد الجانبان تطابق الرؤى حيال أبرز الموضوعات المتعلقة بالمنطقة".