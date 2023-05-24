"الناتو": تواجدنا في العراق لأغراض استشارية وتدريبية
أكد الفريق خوسيه أنطونيو، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، اليوم الأربعاء، أن الحلف يتواجد على الأراضي العراقية لـ"أغراض الاستشارة والتدريب".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن أنطونيو قوله، في كلمة خلال مراسم استبدال قيادة الحلف في العراق: "اليوم يستلم قائد إسباني قيادة بعثة الناتو في العراق، ولا يوجد أي تغيير يذكر في عمل البعثة".
وأضاف: "وجود الناتو في العراق يأتي وفق طلب حكومتها لدعم إصلاح القطاع الأمني"، مؤكدا أن "مهمة البعثة ليست ذات طبيعة قتالية وإنما تقديم الاستشارة والتعامل مع المشاكل نفسها التي نواجهها".
ويوم الأحد، أعلن "الناتو" تعيين خوسيه أنطونيو قائدا جديدا لبعثته في العراق، خلفا للفريق جوفاني ماريا انوجي.