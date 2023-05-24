"الناتو": تواجدنا في العراق لأغراض استشارية وتدريبية

أكد الفريق خوسيه أنطونيو، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، اليوم الأربعاء، أن الحلف يتواجد على الأراضي العراقية لـ"أغراض الاستشارة والتدريب".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن أنطونيو قوله، في كلمة خلال مراسم استبدال قيادة الحلف في العراق: "اليوم يستلم قائد إسباني قيادة بعثة الناتو في العراق، ولا يوجد أي تغيير يذكر في عمل البعثة".