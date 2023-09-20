بيان خليجي - أمريكي يدعو لاستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية

دعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية "لما بعد العلامة رقم 162". وشددوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

يأتي البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك.

ودعا الوزراء إلى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية العراقية وراء نقطة الحدود رقم 162، ودعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني المحلي للاتفاق الكويتي العراقي لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وضمان تنفيذ الاتفاق.

كما جدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن نقل الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بما في ذلك المفقودين الكويتيين، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق.

وأعرب المجتمعون عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف. كذلك دعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة.

وتم ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت من قبل الأمم المتحدة في 1993 بعد غزو العراق للكويت، لكنه لم يغطي طول حدودهما البحرية، وترك حل هذا الأمر للبلدين.