أزمة "اتحاد الشغل".. الرئيس التونسي يهاجم "ألسنة السوء"

دافع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم السبت، عن المحتجين الذين نظموا تظاهرات أمام الاتحاد العام التونسي للشغل قائلاً إن "نيتهم لم تكن اقتحام الاتحاد ولا الاعتداء عليه بخلاف ما تروج له ألسنة السوء"، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات الرئيس سعيّد على هامش لقائه برئيسة الوزراء، سارة الزعفراني الزنزري، حيث قال: "لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، فالقانون يطبق على الجميع، ولا يمكن أن نترك أحدا يتطاول على الشعب التونسي".

إلى ذلك، عاود الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الظهور الجمعة حيث التقى نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، وذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد عن غيابه لمدة شهر.

وقال الاتحاد في بيان نشرته جريدة "الشعب" الناطقة باسمه إن "الأخ فاروق العياري، الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي سيتولى نيابة عن الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، مدة غيابه، وذلك من يوم الجمعة 1 آب/أغسطس إلى الأحد 31 آب/أغسطس الجاري".

وكان محيط اتحاد الشغل شهد احتجاجات يوم الخميس منددة بالإضرابات التي يشنها، وطالب المتظاهرون بـ "حل أو تجميد الاتحاد".

وسارع الاتحاد إلى التنديد بما وصفه بـ "هجوم مجموعة إجرامية" استهدفت مقره المركزي في العاصمة تونس.