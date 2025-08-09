6 قتلى من الجيش اللبناني وإصابات في حصيلة أولية إثر انفجار بلدة زبقين الجنوبية

logo
العالم العربي

أزمة "اتحاد الشغل".. الرئيس التونسي يهاجم "ألسنة السوء"

أزمة "اتحاد الشغل".. الرئيس التونسي يهاجم "ألسنة السوء"
الرئيس التونسي قيس سعيّدالمصدر: أ ف ب
رياض الجباري
رياض الجباري
09 أغسطس 2025، 11:26 ص

دافع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم السبت، عن المحتجين الذين نظموا تظاهرات أمام الاتحاد العام التونسي للشغل قائلاً إن "نيتهم لم تكن اقتحام الاتحاد ولا الاعتداء عليه بخلاف ما تروج له ألسنة السوء"، وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة

بعد احتجاجات ضده.. هل تجمد "اتحاد الشغل" في تونس؟

بعد احتجاجات ضده.. هل تجمد "اتحاد الشغل" في تونس؟

جاءت تصريحات الرئيس سعيّد على هامش لقائه برئيسة الوزراء، سارة الزعفراني الزنزري، حيث قال: "لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، فالقانون يطبق على الجميع، ولا يمكن أن نترك أحدا يتطاول على الشعب التونسي".

إلى ذلك، عاود الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الظهور الجمعة حيث التقى نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، وذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد عن غيابه لمدة شهر.

أخبار ذات علاقة

تونس.. الطبوبي يغيب عن قيادة اتحاد الشغل لأسباب "غامضة"

تونس.. الطبوبي يغيب عن قيادة اتحاد الشغل لأسباب "غامضة"

وقال الاتحاد في بيان نشرته جريدة "الشعب" الناطقة باسمه إن "الأخ فاروق العياري، الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي سيتولى نيابة عن الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، مدة غيابه، وذلك من يوم الجمعة 1 آب/أغسطس إلى الأحد 31 آب/أغسطس الجاري".

وكان محيط اتحاد الشغل شهد احتجاجات يوم الخميس منددة بالإضرابات التي يشنها، وطالب المتظاهرون بـ "حل أو تجميد الاتحاد".

وسارع الاتحاد إلى التنديد بما وصفه بـ "هجوم مجموعة إجرامية" استهدفت مقره المركزي في العاصمة تونس.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC