مسيحيو فلسطين.. أعياد بلا روح وسط مأساة غزة
غيّرت الحرب في غزة، شكل الأعياد المسيحية في الأراضي الفلسطينية كما في إسرائيل، إذ أعرب مسيحيون عن شعورهم بالأسى والمزاج السيئ وسط المأساة الجارية في القطاع، بحسب تقرير نشره موقع "ذا ميديا لاين".
ويقول التقرير، إن "احتفالات الطائفة المسيحية بالأعياد تسطع عادة في الأرض المقدسة، لكن أسواق القدس والناصرة وبيت لحم لا روح فيها هذا العام؛ لأن معظم مسيحيي فلسطين لهم أقارب في غزة حيث قتل العديد منهم في الحرب".
ويبلغ عدد المسيحيين في غزة نحو ألف شخص، من إجمالي سكان القطاع البالغ نحو 2.3 مليون نسمة.
وتواجه الأقلية المسيحية في إسرائيل التي تضم 2% من السكان و1% فقط من الفلسطينيين، تهديدًا لوضعها الهش أصلًا، بحسب ما نقل الموقع عن كاهن الأرثوذكس لكنيسة بيت لحم للميلاد، الأب عيسى الذي قال إنه "لن يبقى أي مسيحي بعد الحرب".
وقال الموقع في تقرير، إن المجتمع المسيحي في بيت لحم "يكافح" للحفاظ على وجوده، في ظل الهجرة، وتدهور السياحة، حتى أصبحت كنيسة المهد "منطقة أشباح"، بعد أن كانت تدر 50% من إيرادات المدينة.
ويشير الموقع إلى "صورة في الكنيسة للطفل يسوع ملوثاً بالدماء وبين الأنقاض وملفوفاً بالكوفية (اللباس التقليدي الفلسطيني)، وهو مشهد يربط بين أحداث غزة وولادة المسيح تحت الاحتلال الروماني".
ويقول نائب الرئيس والناطق باسم السفارة المسيحية الدولية في القدس، ديفيد بارسونس، إن السلطة الفلسطينية تستخدم أضواء عيد الميلاد للترويج للدعاية المعادية لإسرائيل.
ويرى التقرير أن "المحتجين الموالين للفلسطينيين عطلوا هذا العام احتفالات عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم رغم أن معاداة السامية تعد خطيئة ضد العيد والمسيح".
لكن بابا الكنيسة المسيحية الأنجليكانية في القدس، ديفيد بيليڠي، شدد على أن "يوضع في الاعتبار يهودية يسوع وعادات الكريسماس الأوروبية التي تبتعد عن سلوك اليهود الحالي".