مسيحيو فلسطين.. أعياد بلا روح وسط مأساة غزة

غيّرت الحرب في غزة، شكل الأعياد المسيحية في الأراضي الفلسطينية كما في إسرائيل، إذ أعرب مسيحيون عن شعورهم بالأسى والمزاج السيئ وسط المأساة الجارية في القطاع، بحسب تقرير نشره موقع "ذا ميديا لاين".

ويقول التقرير، إن "احتفالات الطائفة المسيحية بالأعياد تسطع عادة في الأرض المقدسة، لكن أسواق القدس والناصرة وبيت لحم لا روح فيها هذا العام؛ لأن معظم مسيحيي فلسطين لهم أقارب في غزة حيث قتل العديد منهم في الحرب".

ويبلغ عدد المسيحيين في غزة نحو ألف شخص، من إجمالي سكان القطاع البالغ نحو 2.3 مليون نسمة.