الجيش الإسرائيلي يغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين

اتخذت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إجراءات مشددة وأغلقت بضع مناطق في مدينة القدس، تزامنًا مع إعلان بلدية القدس إنهاء الاستعدادات لمسيرة للمستوطنين تقام خلال ما يسمى "عيد العرش".

وذكرت القناة الـ14 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي، أن المسيرة ستقام ضمن الأعياد اليهودية ومن المتوقع أن تشهد حضور عشرات الآلاف من المستوطنين.

بالتزامن مع ذلك، قالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددًا من موظفي الأوقاف من الدخول إليه صباح اليوم.

وتواجدت أعداد كبيرة من المستوطنين في البلدة القديمة قرب باب المجلس، وأدّوا طقوسًا وصلواتٍ تلمودية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

يذكر أن بلدية القدس تنظّم كل عام مسيرة استيطانية في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.