دمرت موقعاً لحزب الله.. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على ريف دمشق
قتل شخصان وأصيب عسكري سوري جراء غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على عدد من المواقع التابعة لتنظيم "حزب الله" وميليشيات إيران في ريف دمشق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة دوت في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة "السيدة زينب" بمحافظة ريف دمشق.
وأضاف أن الغارة استهدفت "مكان تمركز الآليات في مركز خدمات مؤسسة جهاد البناء التابعة لتنظيم "حزب الله" اللبناني وميليشيات إيران".
وذكر أنه بالتوازي مع ذلك دوت انفجارات في موقع رادار "تل صحن" شرقي بلدة "ملح" في ريف السويداء الشرقي، لم يتم التأكد ما إذا كانت ناجمة عن استهداف إسرائيلي أو إطلاق المضادات الأرضية.
من جهته، أفاد مصدر عسكري في الجيش السوري، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة عسكري جراء غارة إسرائيلية على المنطة الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 23:40 يوم 26/6 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".
وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".