دمرت موقعاً لحزب الله.. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على ريف دمشق

من جهته، أفاد مصدر عسكري في الجيش السوري، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة عسكري جراء غارة إسرائيلية على المنطة الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 23:40 يوم 26/6 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".