العراق يبحث ملف طلب تسليم سلوان موميكا
ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان ملف اللاجئ العراقي سلوان موميكا، خلال مشاركته في اجتماع الرئاسات الأربع.
وأعلن المجلس، اليوم الاثنين، مُضيه قدما في الإجراءات القانونية الخاصة باسترداد اللاجئ العراقي الذي قام بإحراق نسخ من القرآن في السويد.
وأفاد المجلس، في بيان، بأن "اجتماعات الرئاسات الأربع تطرقت أيضا إلى الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقار البعثات الدبلوماسية".
وكان سلوان موميكا اللاجئ العراقي قد داس في 28 يونيو الماضي نسخة من القرآن، قبل أن يدسّ فيه قطعا من لحم الخنزير، ويحرق صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.
ونظم الأسبوع الماضي تجمّعا جديدا سمحت به الشرطة السويدية، داس خلاله مصحفا ومزق صفحات منه أمام سفارة العراق.
واقتحم مئات المحتجين سفارة السويد في بغداد؛ للتعبير عن رفضهم السماح بهذا النوع من التجمعات.
وأثار التجمعان وتصريح الشرطة بتنظيمهما أزمة دبلوماسية بين العراق والسويد، مع طرد العراق السفيرة السويدية، وتنديدات واسعة من دول عربية وإقليمية.
ووصفت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موميكا بأنه غير سوي ويحب الظهور والشهرة، ويعاني من مشاكل نفسية وعائلية؛ إذ تبرأت منه عائلته منذ فترة طويلة بعد أن تهجم على والده بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.