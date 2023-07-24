العراق يبحث ملف طلب تسليم سلوان موميكا

وأفاد المجلس، في بيان، بأن "اجتماعات الرئاسات الأربع تطرقت أيضا إلى الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقار البعثات الدبلوماسية".

وكان سلوان موميكا اللاجئ العراقي قد داس في 28 يونيو الماضي نسخة من القرآن، قبل أن يدسّ فيه قطعا من لحم الخنزير، ويحرق صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.