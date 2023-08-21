ما أهمية سلاح المُدرعات في معارك الخرطوم؟

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الإثنين، سيطرتها على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في جنوب الخرطوم بعد معارك طاحنة استمرت يومين.

ونشرت "الدعم السريع" على منصة "إكس" و"فيس بوك" ما قالت إنها مشاهد حية من داخل مقر سلاح المدرعات "القلعة الحصينة للجيش". وأكدت أن قواتها حطمت أسطورة سلاح المدرعات في معركة اليوم.

صد هجوم

وكان الجيش السوداني، أكد الأحد، صدّه هجوما شنته قوات الدعم السريع على مقر سلاح المدرعات بمنطقة "الشجرة" في جنوب الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان على موقع "فيس بوك"، إن قوات الجيش في منطقة الشجرة العسكرية "تمكنت من تحطيم عدة محاولات هجومية فاشلة من قبل قوات الدعم السريع، على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة".

عصية على الاختراق

قال الخبير العسكري العميد حجر إن أهمية سلاح المدرعات تأتي من كونه سلاحا ثقيلا وله ميزاته في القتال ضد المدولبات التي تستخدمها قوات الدعم السريع.

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز": "دائماً ما تحسم المدرعات المعركة وتكون عصية على الاختراق والنفاذ من بين صفوفها وهذا هو الحال في حالة الدفاع".

وبين حجر أنه في حال الهجوم أيضاً ستكون للمدرعات السيطرة بالنيران وقدرتها كبيرة على المناورة في معركة الخرطوم.

منطقة استراتيجية

وقال خبير عسكري فضل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إن عناصر عسكرية مدربة تتحصن داخل مقر سلاح المُدرعات، الذي يحوي أسلحة ثقيلة، وهو يُمثل منطقة عسكرية استراتيجية عالية الأهمية للجيش السوداني، ظلت عصية على "الدعم السريع".

وأوضح الخبير العسكري أن "أهمية سلاح المُدرعات تتمثل في سيطرته على طريق جبل أولياء، أحد طرق إمداد قوات الدعم السريع، فضلاً عن إمكانية استخدام أرض المدرعات كمهبط أمني وآمن للطائرات القتالية الهجومية الخفيفة، ويمكن أيضاً أن يكون مقراً بديلاً للقيادة العامة في حال تعرضها للتدمير".

عُرضة للهجوم

وظل مقر سلاح المدرعات والذخيرة في الشجرة، التابع للجيش السوداني، عرضةً للهجوم من حينٍ لآخر من قبل قوات الدعم السريع، بيد أن الجيش أفلح في صد كل الهجمات التي تعرض لها المقر المحصّن.