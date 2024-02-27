قطر: متفائلون بمحادثات غزة.. ولا "انفراجة" حتى الآن

أعلنت الخارجية القطرية أن قطر "متفائلة بخصوص محادثات الوساطة المتعلقة بغزة"، رغم إقرارها بعدم وجود "انفراجة" يمكن الإعلان عنها حاليًّا بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها "رويترز" للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال فيها إن بلاده "تضغط بقوة" من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس وإسرائيل.

وأضاف المتحدث أنه لا يوجد اتفاق بين حماس وإسرائيل حول أيّ من القضايا الرئيسة المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن بلاده لا يمكنها التعليق على تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقع الاتفاق على وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن "إسرائيل وافقت على وقف هجماتها في غزة خلال شهر رمضان، مضيفًا أنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الأسبوع المقبل".