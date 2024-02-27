قطر: متفائلون بمحادثات غزة.. ولا "انفراجة" حتى الآن
أعلنت الخارجية القطرية أن قطر "متفائلة بخصوص محادثات الوساطة المتعلقة بغزة"، رغم إقرارها بعدم وجود "انفراجة" يمكن الإعلان عنها حاليًّا بخصوص اتفاق لوقف إطلاق النار.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها "رويترز" للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال فيها إن بلاده "تضغط بقوة" من أجل الموافقة على الاتفاق الذي طرح في باريس بين حماس وإسرائيل.
وأضاف المتحدث أنه لا يوجد اتفاق بين حماس وإسرائيل حول أيّ من القضايا الرئيسة المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن بلاده لا يمكنها التعليق على تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقع الاتفاق على وقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن "إسرائيل وافقت على وقف هجماتها في غزة خلال شهر رمضان، مضيفًا أنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الأسبوع المقبل".
وقال مصدر كبير على اطلاع بالمباحثات لـ"رويترز" إن حركة حماس تدرس مسودة مقترح تشمل السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى تبادل معتقلين فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بالعرض "الوهمي" الذي طرحته حماس في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار والذي يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل سحب إسرائيل لقواتها من غزة ثم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.