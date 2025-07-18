الجيش اللبناني: نواجه "ظروفا استثنائية" ونحذر من أي إخلال بالأمن

أعلن الجيش اللبناني بأن البلاد تواجه في المرحلة الراهنة مجموعة من "الظروف الاستثنائية"، أبرزها استمرار الاعتداءات وانتهاكات السيادة الوطنية من جانب إسرائيل، إضافةً إلى تحديات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطورات المعقدة في المنطقة.

وأكد اليوم الجمعة في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لن يسمح "بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي"، وطالب بعدم القيام "بأي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على أمن اللبنانيين".

وختم الجيش بيانه بالتأكيد على أن "تجاوز هذه المرحلة يتطلّب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ووعيهم لخطورة المرحلة والتحلّي بالمسؤولية".

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يأتي بيان الجيش وسط تطورات متسارعة تشهدها سوريا، مع قصف متقطع للجيش الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان، وأنباء عن تحركات لمسلحين من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية.

وكان الجيش اللبناني قد نفى في وقت سابق صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع".

وأكد الجيش، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الوحدات العسكرية المعنية تواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود اللبنانية السورية، بالتوازي مع متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار".