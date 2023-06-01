الكنيست يمنح الشاباك صلاحيات في تعيين المعلمين بالمجتمعات العربية‎‎

وكان عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، قدم مشروع قانون باشتراط منح تراخيص عمل المدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي" الذي يستهدف مدارس القدس، وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوًا.

ويعمل مشروع القانون، الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي عربي مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بـ " ألّا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي".