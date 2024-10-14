13 يوماً على الهجوم الإيراني.. ماذا وراء "صمت" إسرائيل؟

طرحت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، عدة تساؤلات بشأن صمت إسرائيل أمام الهجوم الإيراني الأخير الذي نُفذ منذ 13 يومًا بصواريخ بالستية استهدفت تل أبيب.

وبحسب الصحيفة، جرت مناقشات عقب الهجوم حول طريقة ونطاق وتوقيت الرد الإسرائيلي، فور إطلاق نحو 200 صاروخ بالستي من إيران باتجاه إسرائيل. لكن حتى هذه اللحظة، يبدو أن الاتجاه هو "الرد في الوقت المناسب لإسرائيل".

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وأكد مصدران مُطلعان أنه من المحتمل أن تكون هناك صلة بين المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كمالا هاريس، حيث تقوم إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني.

ويُحتمل أن يكون هناك ارتباط بين موعد الرد الإسرائيلي والانتخابات الأمريكية التي ستجرى بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وشدد المصدران على أن "ذلك ليس تغييرًا في الخطط، بل تنسيق وإستراتيجية صحيحة لإسرائيل"، وفق ما ورد في الصحيفة العبرية.

التركيز على الشمال وحزب الله

كما شدد ناتان إيشيل، أحد المقربين من نتنياهو، على ضرورة ترك إيران في الوقت الحالي، والتركيز على الشمال والمعارك مع حزب الله والتوغل البري في جنوب لبنان، كما حدث في بداية حرب "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، قائلًا: "تركنا لبنان وركزنا على الجنوب إلى مرحلة معينة.

وتابع: "علينا الآن أن ننتظر مع إيران ونركز على الشمال. سنصل إلى المرحلة ذاتها في الشمال، وسنصل إلى إيران في نهاية المطاف".

وفي اليوم التالي للمحادثة الثلاثية بين نتنياهو وبايدن وهاريس، التي جرت يوم الجمعة الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على صناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وتم التأكيد أن توسيع العقوبات الحالية جاء في أعقاب الهجوم الصاروخي البالستي الذي نُفذ على إسرائيل قبل نحو أسبوعين.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، يوم الأحد، أن أنظمة اعتراض الصواريخ البالستية "ثاد" سيتم نقلها إلى إسرائيل، وسيتمركز الفريق الذي سيقوم بتشغيلها في البلاد، بهدف تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي في أعقاب الهجمات الإيرانية.

وأضاف رايدر أن "هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل من أي هجمات صاروخية بالستية أخرى من قبل إيران، وهذا جزء من التعديلات الأوسع التي أجراها الجيش الأمريكي في الأشهر الأخيرة لدعم الدفاع عن إسرائيل".