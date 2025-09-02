قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف نازحين في المواصي جنوب غزة

قتل 9 فلسطينيين بينهم 7 أطفال، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للنازحين كانوا يصطفون في طابور لتعبئة المياه بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بانتشال سبعة أطفال ورجلين من منطقة العطار بمواصي خان يونس جنوبي القطاع، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي ثلاث غارات استهدفت المنطقة.

وتعتبر المنطقة المستهدفة من بين أكثر المناطق اكتظاظًا بالنازحين من مختلف مناطق قطاع غزة، وهي المنطقة التي دعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة التي بدأ اجتياحها بالتوجه نحوها باعتبارها "منطقة إنسانية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الدعوة "تمهيدًا لتوسيع القتال في مدينة غزة".

وكثف الجيش الإسرائيلي من عمليات القصف في مناطق عدة من مدينة غزة، واستهدف في إحدى غاراته بناية سكنية في حي الدرج وسط المدينة، ما أدى لمقتل 11 فلسطينيًا.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على حي الشيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة، التي يطوقها الجيش الإسرائيلي من ثلاثة اتجاهات، ويواصل عمليات عسكرية لدفع سكانها للنزوح جنوبًا.

أخبار ذات علاقة لاجتياح غزة.. 40 ألف جندي احتياط إسرائيلي يلتحقون بالخدمة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى أكثر من 70 قتيلاً، وإصابة عشرات آخرين.