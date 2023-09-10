سقوط صاروخ فلسطيني بالقرب من مستوطنات شمال الضفة الغربية

أعلنت "كتيبة العياش" في جنين، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ قسام (1)، صوب مستوطنة "رام أون" في غلاف جنين شمال الضفة الغربية.

وأوضحت في بيان لها، أن إطلاق الصاروخ يأتي في إطار الإعداد والتطوير المستمر، ورداً على الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن صاروخا أطلق من جنين سقط قرب مستوطنة "رام أون" في منطقة جلبوع على بعد كيلومترات قليلة من جنين.

وقالت القناة "إن الجيش يتحقق من أنباء إطلاق صاروخ محلي الصنع من جنين باتجاه مستوطنة رام أون في جلبوع، أعلنت كتيبة العياش التابعة لحماس مسؤوليتها عنه".

وكانت إسرائيل حذرت حركة حماس، يوم أمس السبت، من استغلال فترة الأعياد اليهودية منتصف الشهر الجاري التي تستمر حوالي الشهر وتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.