روبيو سيعرب عن دعم واشنطن لـ"سيادة" قطر خلال زيارة الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن الوزير ماركو روبيو سيُعرب خلال زيارته لقطر الثلاثاء، عن دعم واشنطن لسيادة هذا البلد الخليجي بعد ضربة إسرائيلية استهدفت قيادة حماس في الدوحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان، فيما كان روبيو يجري لقاءات في إسرائيل "سيجدد الوزير روبيو تأكيد الولايات المتحدة دعمها الكامل لأمن قطر وسيادتها بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة".

وتأتي زيارة روبيو تزامنا مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة والجلسة الاستثنائية لدول مجلس التعاون لمناقشة الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكتب حماس السياسي في العاصمة الدوحة.

وكان نتنياهو قد قال في تبريره لاستهداف قادة حماس، إن السبب المباشر وراء عملية الدوحة، هو هجوم القدس الذي نفذه فلسطينيان وأسفر عن مقتل 6 إسرائيليين، وإصابة 15 بينهم حالات حرجة.



