أكثر من 120 شاحنة مساعدات غذائية تدخل قطاع غزة

دخلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية، إلى قطاع غزة من مصر والأردن، بعد إعلان إسرائيل آلية جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن أكثر من 120 شاحنة دخلت عبر معبر كرم أبوسالم جنوبي القطاع، ومعبر "زيكيم" المستحدث شمالي القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي أعلن أن "قطاع غزة يحتاج يومياً 600 شاحنة إغاثية، و250 ألف علبة حليب شهريًا للأطفال الرُّضَّع"، مشيرًا إلى أن الحل الجذري هو فتح المعابر وكسر الحصار فورًا.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات بسبب المجاعة في مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت: "ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 133 حالة وفاة، من بينهم 87 طفلًا".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بمقتل 50 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 29 كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات من نقاط "مؤسسة غزة الإنسانية" وسط وجنوب القطاع.