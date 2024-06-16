التحولات السياسية في أوروبا وأمريكا تزيد "جمود" الملف الليبي

تثير التغيرات السياسية الجارية في أوروبا ونتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، التكهنات بشأن انعكاسها على عدة ملفات دولية وإقليمية من ضمنها الملف الليبي، الذي يشهد حالة جمود، وسط انسحاب المجتمع الدولي بشكل يكاد كاملًا من الانخراط في جهود حل الأزمة المستعصية.

ويتزامن ذلك مع صعود أحزاب أقصى اليمين في البرلمان الأوروبي، وتحديدًا في كل من فرنسا وإيطاليا والنمسا، وتصاعد النعرات العنصرية بسبب الهجرة والوضع الاقتصادي السيئ في القارة العجوز والدعم الأوروبي لأوكرانيا.

وفي وقت تستعد فيه أحزاب اليمين لاستغلال ملف المهاجرين للانقضاض على السلطة هذا الصيف الانتخابي الساخن، أعربت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان، عن استعدادها لتولي السلطة في فرنسا، في ضوء الانتخابات المبكرة التي أثارها الفوز الساحق، الذي حققه حزب "التجمع الوطني" في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتتقاطع مواقف لوبان مع السياسية اليمينية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي عززت مواقعها في شرق وغرب ليبيا عبر عدة اتفاقيات حول الهجرة والطاقة، أسفرت في النهاية عن انخفاض كبير في تدفق المهاجرين نحو بلادها.

وقالت ميلوني، في تصريحات قبل أيام إن "التزام حكومتي مكن حتى الآن من تقليل عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية".

وأضافت أن ذلك "تحقق بفضل علاقات التعاون مع دول شمال أفريقيا، تونس وليبيا في المقدمة".