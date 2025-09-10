محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لجميع إجراءات قطر للحفاظ على سيادتها

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس الإماراتي أمير قطر في الديوان الأميري بالدوحة في زيارة أخوية.

وجدد محمد بن زايد تأكيده تضامن دولة الإمارات الكامل مع قطر ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد الرئيس الإماراتي على أن الاعتداء يشكل انتهاكاً لسيادة قطر وجميع القوانين والأعراف الدولية، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها وفرص السلام فيها.

وأشاد الرئيس الإماراتي في هذا السياق بجهود الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

ويرافق محمد بن زايد خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد غادر الرئيس الإماراتي، قطر في ختام زيارة أخوية حيث كان في مقدمة مودعيه في مطار الدوحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من الشيوخ والمسؤولين.