تحليل: إيران تعطي الضوء الأخضر للحوثي لدخول معركة حماس ضد إسرائيل

توسيع نطاق الحرب

وقال محللون سياسيون لـ"إرم نيوز" إنه "مع بدء الجيش الإسرائيلي عملياته البرية المحدودة والمعقدة في شمال غزة، وارتفاع أعداد الضحايا والمصابين في القطاع، التي تزامنت مع حديث بعض الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل حول ضرورة التوصل لهدنة مؤقتة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، يخرج المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الحرب بين حماس وإسرائيل ليعلن عن إطلاق صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة ضد أهداف إسرائيلية على حد تعبيره".

وهذا الأمر، بحسب المحللين، إشارة واضحة من إيران لقدرتها على توسيع نطاق الحرب في المنطقة من خلال أذرعها وميليشياتها المنتشرة شمالًا في سوريا ولبنان، وشرقًا في العراق، وجنوبًا في اليمن، بالإضافة لحماس جنوب إسرائيل.

ومما يدلل على أن إيران تستخدم ميليشياتها في الكيفية والوقت الذي تريد، هو أن الحوثي الذي طالما ردد شعار الموت لأمريكا وإسرائيل منذ ظهوره على الساحة اليمنية لم يعلن عن استهداف إسرائيل إلا بعد دخول الحرب أسبوعها الرابع وتجاوز عدد الضحايا في غزة ثمانية آلاف وأكثر من 20 ألف جريح، وفقًا للمحللين.