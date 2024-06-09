حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور
حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور ا ف ب

ما حقيقة فيديو متداول لإصابة حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور؟

كشف تقرير إخباري حقيقة فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه يظهر أضرارا في حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، والتي أعلن الحوثيون في اليمن استهدافها قبل أيام في البحر الأحمر.

ووفق "فرانس برس" فإن الفيديو المتداول مركب وليس لأضرار تسبب بها هجوم الحوثيين.

صورة من مقطع متداول يقول إنها لحاملة الطائرات الأمريكية بعد استهدافها من قبل الحوثيين
صورة من مقطع متداول يقول إنها لحاملة الطائرات الأمريكية بعد استهدافها من قبل الحوثيين

وقالت الوكالة إنّ البحث عن صورة ثابتة منه أرشد إلى صور مطابقة تعود لقاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا الأمريكية التقطت العام الماضي، ما يعني أنها لا تمت بصلة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ويمكن مشاهدة صور أقمار اصطناعيّة لهذا الموقع عبر خدمة خرائط "غوغل إيرث"، بحسب المصدر ذاته.

قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا الأمريكية
قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا الأمريكيةغوغل إيرث

وبين التقرير أن الحفرة التي ظهرت في الفيديو موجودة في مخزن الصور الشهير على الإنترنت "شاتر ستوك".

وخلص إلى أن المقطع المتداول يعود لتصميمٍ رقمي أضيف إلى صورة السفينة للإيحاء زورًا بأنّها أصيبت بقصف.

صورة الحفرة التي ظهرت في الفيديو وتم وضعها على المقطع المتداول
صورة الحفرة التي ظهرت في الفيديو وتم وضعها على المقطع المتداول
اليمن
البحر الأحمر

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