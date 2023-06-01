بعد تداول اسمه.. هل يصبح جهاد أزعور "مرشح التوافق" لرئاسة لبنان؟

يرى محللون سياسيون، أن أبرز المفارقات اللبنانية، هي تلك التي تلاحظ ضمن مقاربة الملف الرئاسي، حيث يتم طرح وتداول أسماء مرشحين، بمعزل عن برنامج كل منهم ورؤيته للنهوض ببلاد تعيش السقوط الحر إلى الهاوية، وفق تقديرهم.

وفي رأس قائمة هذه الأسماء يبرز "جهاد أزعور"، الذي كثر الحديث، خلال الساعات الماضية، عن "تقاطع" القوى المسيحية المعارضة لترشيح سليمان فرنجية، عند اسمه، دون أن يعني ذلك أن توافقًا نهائيًا قد تم حول ترشيح الرجل للمنصب الرئاسي الشاغر.

قد يكون "أزعور" من أكثر المرشحين ذي السيرة الذاتية المناسبة، لا بل المأمولة لأي مرشح رئاسي في لبنان، إذ اختبر تجارب دولية ومحلية عديدة في الاقتصاد والمال وما يتفرع عنهما.