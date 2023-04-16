السيسي يعبر عن قلق مصر "البالغ" من تطورات الموقف في السودان

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن قلق بلاده البالغ من تطورات الموقف في السودان، على خلفية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصري، فقد تلقى السيسي اليوم "اتصالاً هاتفياً من أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.. تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان"، حيث أعرب الرئيس المصري "عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

وتابع المتحدث أن السيسي أكد "خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالباً الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق".