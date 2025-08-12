ملك الأردن يحذر من تداعيات خطة إسرائيل لاحتلال غزة

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها.

حديث الملك عبدالله جاء لدى استقباله الثلاثاء في عمّان، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.

وأكد الملك عبدالله رفض بلاده محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أو ضم الأراضي الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي، مشيداً بجهود مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنصرة الفلسطينيين.

أخبار ذات علاقة مع التوجه لاحتلال غزة.. قلق إسرائيلي من المخاطر الإقليمية

يأتي ذلك في وقت قُتل فيه أكثر من 20 فلسطينيًا في سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى مناطق وسط المدينة وجنوب القطاع.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي وافق الأسبوع الماضي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.