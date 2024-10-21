فرنسا تحذر من "حرب أهلية وشيكة" في لبنان

حذر وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، من خطر اندلاع "حرب أهلية وشيكة" في لبنان، وشدد على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمثّل "ضرورة لأمننا الجماعي". حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال الوزير في تصريح لقناة "إل سي إي" التلفزيونية، "إن موقفنا، في الوقت الراهن، قائم خصوصا على تخوّف من حرب أهلية وشيكة في لبنان".

ودعّم الوزير تحذيره بالإشارة إلى المجتمعات النازحة و"الديناميات القوية جدا بين المذاهب"، وقال إن "إضعاف ميليشيا حزب الله نبأ سار، لن نقول عكس ذلك".

وأضاف: "ترون بالفعل أنّ لبنان يمكن أن ينهار أكثر".

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وإلى جانب القضايا الإنسانية، يهدف المؤتمر الدولي حول لبنان المقرر عقده الخميس في باريس إلى منح الجيش اللبناني الوسائل اللازمة "لضمان سيادة لبنان"، لا سيما إلى الجنوب من نهر الليطاني، المنطقة التي لم تنسحب منها ميليشيا حزب الله على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إنه يعتزم طلب "مساعدة أمنية" للجيش وقوى الأمن الداخلي في المؤتمر.

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وفي ما يتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أعرب لوكورنو عن أسفه "لعدم اتّخاذ الجيش الإسرائيلي على الدوام التدابير الأمنية اللازمة في عملياته".

وقال إنه من الواضح أنّ ميليشيا حزب الله تستخدم وحدات "اليونيفيل" غطاء في عملياتها، لكنّه ذكّر بأنّ مواقع هذه القوة "تعرّضت لاستهداف مباشر" من جانب الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي.