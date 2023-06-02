السودان.. طرفا الصراع يعلنان التزامهما بمحادثات جدة

وحث الجيش السوداني في بيان، اليوم الجمعة، الوساطة على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر، بتنفيذ مطالب الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، بما يمكن من العودة مجددًا لمسار التفاوض.

واتهم الجيش في بيانه قوات الدعم السريع بعدم تنفيذها لأي من النقاط الموقع عليها في اتفاق جدة، مما دفعه لتعليق التفاوض في محادثات جدة.

وأشار إلى أن وفده قدم مقترحًا بمصفوفة لتنفيذ الاتفاق بشكل يؤسس لاستمرار التفاوض، لكنه تفاجأ بتعليق الوساطة للمحادثات دون الرد على مقترحاته، التي تجاهلتها ولم تشر إليها في بيانها، قائلًا إن "هذا لن يساعد على التوصل لحلول عادلة تلبي رغبات الشعب في الأمن والسلام"، بحسب البيان.

من جهتها، أكدت قوات الدعم السريع، التزامها التام بالمبادرة الأمريكية السعودية، بما يقود إلى حلول جذرية تؤسس لقيام دولة مدنية ديمقراطية.