"يونيسيف": معارك السودان تحصد أطفالًا بأعداد "مرعبة"

حذّرت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الجمعة، من أنّ المعارك الدائرة في السودان منذ ثلاثة أسابيع تحصد أرواح أطفال "بأعداد كبيرة مرعبة"، مشيرة إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كلّ ساعة بين قتيل وجريح.

وقال المتحدّث باسم "يونيسيف" جيمس إلدر للصحفيين في جنيف: "كما كنّا نخشى ونخاف، فقد أصبح الوضع في السودان قاتلاً بشكل مخيف لعدد كبير من الأطفال".

وأضاف أنّ المنظّمة تلقّت تقارير من شريك موثوق به - لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقلّ بعد - تفيد بأنّ 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من القتال الذي بدأ في 15 نيسان/ أبريل.