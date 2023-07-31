مع تعثر مساعي الهدنة.. ارتفاع حصيلة القتلى في مخيم عين الحلوة

استمرت الاشتباكات المندلعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، منذ ليلة السبت، والتي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والصاروخية ومدافع الهاون، وسط تعثر مساعي وقف إطلاق النار.

واندلعت الاشتباكات في وقت متأخر السبت بين عناصر من حركة "فتح" وفصيل إسلامي، بعد محاولة اغتيال تعرض لها ناشط في المخيم، فيما قيل إنه رد على قتل قيادي بارز في حركة فتح ومرافقين له.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من 12 شخصا، وإصابة نحو خمسين، كما أصيب أربعة عناصر من الجيش اللبناني بجروح طفيفة جراء تعرض مراكزهم للقذائف والرصاص الطائش.

وشهد المخيم حركة نزوح واسعة، لا سيما في أوساط النساء والأطفال، وقال أحد النازحين مع عائلته لـ"إرم نيوز" إن "المخيم لم يعد صالحا للعيش فيه؛ بسبب القتال وانقطاع الماء والكهربا".