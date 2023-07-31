مع تعثر مساعي الهدنة.. ارتفاع حصيلة القتلى في مخيم عين الحلوة
استمرت الاشتباكات المندلعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، منذ ليلة السبت، والتي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والصاروخية ومدافع الهاون، وسط تعثر مساعي وقف إطلاق النار.
واندلعت الاشتباكات في وقت متأخر السبت بين عناصر من حركة "فتح" وفصيل إسلامي، بعد محاولة اغتيال تعرض لها ناشط في المخيم، فيما قيل إنه رد على قتل قيادي بارز في حركة فتح ومرافقين له.
وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من 12 شخصا، وإصابة نحو خمسين، كما أصيب أربعة عناصر من الجيش اللبناني بجروح طفيفة جراء تعرض مراكزهم للقذائف والرصاص الطائش.
وشهد المخيم حركة نزوح واسعة، لا سيما في أوساط النساء والأطفال، وقال أحد النازحين مع عائلته لـ"إرم نيوز" إن "المخيم لم يعد صالحا للعيش فيه؛ بسبب القتال وانقطاع الماء والكهربا".
وأضاف النازح، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "لم نستطع التحمل في ظل غياب مقومات الاستمرار، فضلا عن انعدام الأمن وانقطاع الاتصال مع العالم خارج المخيم".
وتأثرت مدينة صيدا المجاورة، وتراجعت الحركة فيها وسط إقفال للمؤسسات، وتعرض سوق الخضار الشعبي عند المدخل الجنوبي للمدينة لسقوط قذيفة، فيما أغلق الجيش الأوتوستراد المحاذي للمخيم حفاظا على سلامة المارة.
في الأثناء، تتواصل الاجتماعات من أجل التهدئة، حيث عقد لقاء بمقر التنظيم الشعبي الناصري في صيدا، حضره ممثلون عن أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية، فيما غاب عنه ممثلو تنظيم "جند الشام"، الذي تتهمه فتح باغتيال قائد قوات الأمن الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.
ودعا المجتمعون في صيدا إلى وقف إطلاق النار وسحب المسلحين، ثم تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن قتلة العرموشي وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن "ما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة".