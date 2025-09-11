بموجب اتفاق مع دمشق.. تركيا تعلن البدء بتدريب الجيش السوري

قال مصدر بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، إن أنقرة بدأت تدريب الجيش السوري وتقديم الاستشارات والدعم الفني له بموجب اتفاق جرى توقيعه الشهر الماضي.

وبموجب اتفاق التعاون العسكري الموقع بين وزارتي الدفاع في البلدين في أغسطس/ آب، ستقدم تركيا للجيش السوري التدريب العسكري والأسلحة والأدوات اللوجستية، وفق وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة بعد الانتهاكات والضغوط.. الجيش السوري يعيد تعريف نفسه عبر قرارات جديدة

وقال المصدر خلال إفادة صحفية بأنقرة، إن التقارير التي أفادت بشن إسرائيل هجمات على عتاد تركي متمركز في سوريا كاذبة، وإنه لم يطرأ تغيير على الأفراد أو العتاد التركي في شمالي سوريا.

من جهتها، كشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن إسرائيل هددت بتدمير أي سلاح جديد تُسلمه تركيا إلى الجيش السوري ومواجهة كل محاولة تسعى أنقرة من خلالها لتعزيز وجودها العسكري في سوريا.

وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز " أن رسالة إسرائيلية بهذا الخصوص وصلت إلى مركز القرار في أنقرة التي تعمل منذ سقوط نظام الأسد على تعزيز نفوذها العسكري في سوريا.