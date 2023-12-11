بين تهديد الحوثيين ووعيد الإسرائيليين.. إلى أين يمضي اليمن؟

وأشار الذهب إلى أن هناك تحركًا ملموسًا استبق تهديدات الحوثيين الأخيرة، إذ حوّلت السفن الإسرائيلية اتجاهها من قناة السويس وباب المندب عبر البحر الأحمر، إلى رأس الرجاء الصالح، ما يعني أن هناك استجابة حقيقية وفعلية من قبل السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالموانئ الإسرائيلية، وكل ما له علاقة بإسرائيل.

وأكد أن تلك التحوّلات في مسارات سفن الشحن، ستكون مغرية للحوثيين لممارسة المزيد من التهديدات، وفي ذات الوقت ستكون الأهداف محدودة، وقد تطال السفن المغامرة.

ضربات محتملة

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تجري محادثات من أجل تأسيس قوة مهام بحرية دولية، مكونة من 38 دولة، ضد الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

ويرى الباحث والمحلل العسكري، العميد ثابت حسين، أن تصرفات الحوثيين الهمجية وغير المسؤولة، التي تهدف إلى التصعيد الإعلامي أكثر من هدفها الإضرار بالمصالح الحيوية للدول المطلة على البحر الأحمر، خلقت قلقًا دوليًا وتجاريًا واسعًا، ومنحت الكثير من القوى فرصة ذهبية لزيادة حجم تواجدها في البحر الأحمر، وعسكرته تحت مبرر حماية الخطوط الملاحية.