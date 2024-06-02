خبراء: نزول تبون إلى الميدان حملة استباقية قبل الترشح للرئاسة

ورأت تحليلات في الزيارة وتدشين مشاريع اقتصادية وسكنية وطرقا وخط نقل بالسكة الحديدية حملة انتخابية مسبقة، ليرد تبون في كلمة له بعد ذلك: "لم يكن مجرد وعد انتخابي، عندما التزمنا بأننا سنربط خنشلة بباقي الشبكة الوطنية للسكة الحديدية".

وسجلت ولاية خنشلة عزوفا انتخابيا في المواعيد السابقة، فلم تمنح سوى 11% من الأصوات لصالح الرئيس تبون في انتخابات 2019، مسجلة أدنى نسبة أصوات حصل عليها في الولايات.

حالة ضبابية

ويؤكد المحلل السياسي الجزائري آدم مقران أن المشهد الانتخابي بدأ في الخروج من حالة الضبابية بعد انسحاب الأحزاب منذ سنوات من التفاعل مع ما يجري في الساحة الوطنية، خصوصا عقب ترشح شخصيات من الإسلام السياسي والمحسوبين على اليسار قاطعوا هذا الاستحقاق لعقود.

وأشار لـ"إرم نيوز"، إلى أن تبون يحاول ما وصفه بـ"التصالح" مع مناطق من البلاد ظلت مهمشة لعقود من بينها خنشلة، التي خصص لها برنامجا تنمويا خاصا قبل سنوات والآن يحاول جني الثمار.

استعطاف الناخبين

وبالنسبة للمحلل السياسي الجزائري سعيد علاقي، فإن نشاط تبون لم يقتصر على الزيارات الميدانية، وإنما أقر إجراءات لصالح الموظفين بزيادات في الرواتب والمنح لفائدة المتقاعدين.

وبين لـ"إرم نيوز"، أن تبون يُحضّر لإطلاق مشاريع أخرى عدّت لدى تبون محورية خلال عهدته الأولى مثل السكن، وهي قضية أساسية للجزائريين تعكس رغبة في استعطاف الناخبين".