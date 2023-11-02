كتائب القسام بلبنان تطلق 12 صاروخًا على "كريات شمونة" شمال إسرائيل

أعلنت كتائب القسام - لبنان، اليوم الخميس، في بيان على منصة "تيليغرام" إطلاق 12 صاروخًا على بلدة "كريات شمونة" ومحيطها شمال إسرائيل.

وتسببت تلك الصواريخ، بحسب صور ومقاطع متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في حدوث انفجارات وحرائق هائلة، فيما أعلنت مصادر عبرية إصابة إسرائيليين اثنين جراء ذلك.

وكانت ميليشيات حزب الله في لبنان قد أعلنت عن إطلاق طائرتين مسيَّرتين على شمال إسرائيل، وحذَّرت السلطات الإسرائيلية سكان الجليل، وطالبتهم بالبقاء في الملاجئ لوجود اشتباه بتسلل طائرات مسيَّرة.