الحريديم يغلقون طريقا قرب تل أبيب رفضا للتجنيد (فيديو)

أغلق متطرفون إسرائيليون، الخميس، طريقا سريعا قرب تل أبيب، احتجاجا على مساعي الجيش الإسرائيلي استدعاء طلاب المدارس الدينية للتجنيد الإجباري.

وذكرت القناة العبرية "13" أن "الشرطة تعاملت مع مثيري شغب كانوا يقطعون الطريق"، مما تسبب في اضطرابات مرورية كبيرة.

يشكل اليهود المتشددون 14% من سكان إسرائيل أو نحو 1,3 مليون نسمة بينهم 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية يتم إعفاؤهم من التجنيد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مطلع يوليو/ تموز أنه سيتم إرسال طلبات التجنيد إلى آلاف من اليهود المتشددين الذين كانوا معفيين حتى الآن من الخدمة العسكرية، في قضية تعرض مستقبل الائتلاف الحكومي الذي يرأسه بنيامين نتنياهو للخطر.

وانسحب حزبان متطرفان من الحكومة مذاك لكنهما ينتظران أن تمرر الحكومة قانونا يجعل الإعفاء دائما.

وبموجب ترتيب يعود إلى تاريخ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، يحظى الرجال الحريديم (المتدينون) بإعفاء من الخدمة العسكرية بحكم الأمر الواقع لعقود شرط أن يكرسوا أنفسهم للدراسة بدوام كامل للنصوص المقدسة اليهودية في المدارس الدينية.

وطعنت المحكمة العليا في هذا الإعفاء في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أرغم الحكومات المتعاقبة على وضع ترتيبات تشريعية مؤقتة لإرضاء المتشددين الأرثوذكس القادرين على تشكيل الائتلافات الحكومية وإسقاطها.