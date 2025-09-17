بسبب حرب غزة.. وزيرة إسرائيلية تواجه احتجاجات عنيفة بحفل موسيقي (فيديو)

أثارت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، مساء الثلاثاء، موجة احتجاجات وصخبًا في قاعة الثقافة بمدينة روش هاعين خلال حفل للمغنية شيري ميمون.

وحاولت الوزيرة الصعود إلى المسرح لتهنئة السكان بمناسبة العام اليهودي الجديد، لكنها واجهت رفضًا صاخبًا من الجمهور الذي عبر عن غضبه بسبب فشل الحكومة في التوصل إلى صفقة للأسرى وارتباطها بأحداث 7 أكتوبر. ووقف العديد من النساء من بين الحضور وهتفن بالسب والشتم ضد الوزيرة، ومنعنها من بدء كلمتها.

تفاقمت الاحتجاجات لدرجة مغادرة عدد من الأشخاص القاعة احتجاجًا، في حين حاول رئيس البلدية راز ساغي تهدئة الجمهور بقوله: "من لا يعجبه الأمر ليس عليه الجلوس هنا"، لكن صرخات الحضور واصلت تصاعدها فور سماع كلماته.

وفي مقطع فيديو تم تداوله، يظهر الجمهور واقفًا يهتف بصوت مرتفع في وجه الوزيرة: "عار، عار" و"اذهبي إلى المنزل"، وظل معظمهم يرفض السماح لها بالكلام لعدة دقائق. وعلى الرغم من ذلك، رفضت ستروك النزول عن المسرح واستمرت واقفة، في تصرف اعتبره البعض محاولة استفزاز للجمهور.