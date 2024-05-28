"ذخائر مخزنة".. الجيش الإسرائيلي يعلّق على مجزرة رفح
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في احتمال أن تكون "ذخائر مخزنة" هي التي سببت الحريق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخصا الأحد الماضي في رفح.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه من المحتمل أن يكون سبب الحريق ذخائر مخزنة قرب مجمع في غزة قصفته غارة جوية يوم الأحد.
وذكر المتحدث أنه لم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق المميت، لكنه أضاف أن "17 كيلوغراما من الذخائر المستخدمة في الهجوم أصغر بكثير من أن تتسبب في نشوب حريق بحجم الحريق الذي اندلع".
وتابع هاغاري في إفادة بثها التلفزيون "نبحث جميع الاحتمالات، بما في ذلك احتمال أن أسلحة مخزنة في مجمع مجاور لهدفنا لم نكن على دراية بوجوده اشتعل نتيجة للغارة"، مضيفا أن مقطع فيديو من الواقعة يشير إلى وجود انفجارات ثانوية عقب الغارة.
وجاءت الواقعة بعد أيام من قرار لمحكمة العدل الدولية أمرت فيه إسرائيل بوقف عمليتها في رفح، كما أثارت غضبا عالميا وعمقت من العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب في غزة، حسب وكالة "رويترز".