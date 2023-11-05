محللون لـ"إرم نيوز": أهداف الغزو الإسرائيلي لغزة "يصعب تحقيقها"

يرى محللون عسكريون وسياسيون أن الهدف الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية لحملتها العسكرية على غزة "بعيد ويصعب تحقيقه في المدى المنظور"، خاصة في ظل الخسائر التي يتلقاها الجيش الإسرائيلي منذ بداية المعركة.

وقال الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية د.منصور أبو كريم لـ"إرم نيوز" إن "أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة على قطاع غزة والتي تمثلت في إنهاء حكم حماس للقطاع وتدمير البنية العسكرية للحركة، يصعب تحقيقها على المدى المنظور".

وعزا أبو كريم هذا الأمر إلى الإمكانيات التي تتمتع فيها الفصائل في غزة وخاصة كتائب القسام، وهذا أمر "يحتاج إلى مدة طويلة غير مضمونة النتائج".