هاتف مهاجم السفارة الأمريكية في لبنان يكشف مفاجأة جديدة

كشف هاتف مهاجم السفارة الأمريكية في لبنان، قيس الفراج، عن مفاجأة جديدة، إذ تبين أنه على صلة بتنظيم "داعش" في العراق، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.

ونقل مصدر قضائي عن الفراج الذي نفذ الهجوم بمفرده، قوله، إنه "فعل ذلك نصرة لغزة"، بينما بينت المعلومات أن "المهاجم كان يضع شارة تنظيم داعش على صدره".

وكانت لقطات مصورة انتشرت للمهاجم على الأرض وهو ملطخ بالدم، وكان يرتدي سترة كتب عليها "الخلافة"، في إشارة إلى "داعش"، بعد إطلاق الجيش النار عليه وتوقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وبحسب صحيفة "النهار"، فإن "الجيش اللبناني أوقف حتى الآن 19 شخصًا من أقارب وأصدقاء الفراج".

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني أن مطلق النار الذي أُصيب بجراح خطيرة، قال إنه "نفذ العملية نصرة لغزة".

وأكد أن القوات الأمنية أوقفت شقيق مطلق النار الذي يقطن مع عائلته في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وكانت السلطات اللبنانية قالت لدى إعلانها توقيف مطلق النار إنه "عامل توصيل أراد الانتقام" لتعرضه للإهانة من قبل أحد عناصر الأمن، بحسب "فرانس برس".

وذكرت وسائل إعلام أن التحقيقات مع مهاجم السفارة أظهرت أنه يدعى قيس عوض، سوري الجنسية، وقد أتى من البقاع بمفرده.