قصف إسرائيلي يستهدف موقعًا عسكريًا سابقًا في ريف القنيطرة

دبابة إسرائيلية على مشارف القنيطرة السوريةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 6:49 م

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية قصفت، اليوم الثلاثاء، موقع سرية الطواحين شرق بلدة بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي بخمس قذائف، وهو أحد المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها قوات النظام السابق.

وجاء القصف تزامنًا مع دوي انفجارات داخل الجولان السوري المحتل، ناجمة عن تدريبات عسكرية تنفذها القوات الإسرائيلية هناك.

وأفادت مصادر سورية، الأربعاء الماضي، بوجود تحركات وحشودات عسكرية للجيش الإسرائيلي في منطقة الجولان السورية، لم تتضح طبيعة الهدف من ورائها.

وتزامن ذلك، بحسب قناة "شام TV" السورية، مع تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء مدينة درعا، نافية في الوقت ذاته أنباء تحدثت عن توغل إسرائيلي في مناطق درعا.

وذكرت مصادر إخبارية سورية أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع اتصالات في درعا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة.

بالتوازي مع ذلك، أكدت مصادر وشهود عيان أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت طوال الليل فوق منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

