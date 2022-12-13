"العمل أو الإقالة".. السوداني يخضع مسؤولي الحكومة العراقية للتقييم

وترأس السوداني جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.

وقال خلال الجلسة إنه "سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها المقرر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة"، مبينًا أن ذلك "سيبدأ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء".

ووفق رئيس الحكومة سيتم "منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته".

كما سيتم "منح المديرين العامين، ثلاثة أشهر لتقييم أدائهم".