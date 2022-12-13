"العمل أو الإقالة".. السوداني يخضع مسؤولي الحكومة العراقية للتقييم
منح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الإثنين كافة مسؤولي حكومته مدة محددة لتقييم عملهم، متوعدًا بإقالة من يخفق في ذلك خلال هذه الفترة.
وترأس السوداني جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.
وقال خلال الجلسة إنه "سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها المقرر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة"، مبينًا أن ذلك "سيبدأ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء".
ووفق رئيس الحكومة سيتم "منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة ستة أشهر ليتمَّ بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته".
كما سيتم "منح المديرين العامين، ثلاثة أشهر لتقييم أدائهم".
ويشمل البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية، "إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة (البصرة 400 سرير، ميسان 400 سرير، الأنبار 200 سرير)، وبناء 2000 إلى 5000 مدرسة ضمن صندوق العراق للتنمية- قطاع التربية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
ووفق الوكالة، فإنه يشمل كذلك "توزيع 500 ألف قطعة سكنية مع قروض ميسرة، وإنشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات، فضلًا عن فتح ستة مستشفيات كبرى في محافظات (بابل، النجف، ذي قار، كربلاء، ميسان، البصرة، تكريت)".
ويشمل البرنامج كذلك "إطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية، تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وخفض أسعارها" حسب الوكالة التي أشارت إلى أنه يتضمن أيضًا "البدء بشكل عاجل بمشروع متكامل لفك الاختناقات المرورية في بغداد بإنشاء أنفاق ومجسرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة".
كما يحتوي "تحسين ورفع مفردات السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة، إضافة إلى زيادة القروض الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة وذلك بزيادة رأس مال الصندوق أربعة أضعاف عن مبالغه الحالية".
ويسعى أيضًا إلى "تنفيذ حملة كبيرة ومستعجلة لصيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية (إنجاز المحطات الجديدة، نصب محطات متنقلة، استكمال مشاريع الطاقة الشمسية)"، وفقاً للمصدر نفسه.