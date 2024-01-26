نتنياهو يعلق على قرار محكمة العدل: "تهمة مشينة"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية "مشينة"، مشيرا إلى أن الدولة العبرية ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

وقال في بيان باللغة الإنجليزية، "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق".

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.

وقالت المحكمة: "على دولة إسرائيل، أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".