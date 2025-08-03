آخرها على جباليا.. مقتل 30 فلسطينيًا بغزة إثر غارات إسرائيلية

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات على بلدة جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات قصف لأهداف عدة وسط وجنوب القطاع، في حين قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيًا قرب مراكز توزيع المساعدات.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على المناطق الشرقية من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما قصفت بالمدفعية المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، حسبما أفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة.

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 3 فلسطينيين قٌتلوا وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأخرى على شارع النفق وسط المدينة.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، إلى أكثر من 30 فلسطينيًا، من بينهم 16 قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح جنوب القطاع، وفي منطقة شمال مدينة غزة.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، من أن المستشفيات تغرق في بحر الإصابات، مشيرة إلى أن أعداد المرضى تفوق القدرة الاستيعابية.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت نسب إشغال الأسرّة في مستشفى الشفاء 240%، وفي مستشفى الرنتيسي 210%، وفي مستشفى ناصر 180%، أما في المستشفى الأهلي العربي فقد بلغت 300%".

وأوضحت أن المستشفيات تلجأ لفرش الممرات والأرضيات لاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى والمصابين، داعية لتدخل دولي وأممي "فوري وفعال" لإنقاذ القطاع الصحي.