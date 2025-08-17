تلفزيون النهار: زلزال قوته 5.8 درجة يهز ولاية تبسة بالجزائر
صحيفة تركية: إسرائيل تخطط لتقسيم سوريا عبر الأمم المتحدة

الأمم المتحدةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 7:43 م

ذكرت صحيفة "تركيا اليوم"، أن "إسرائيل تسعى إلى تقسيم سوريا عبر الأمم المتحدة"، وذلك من خلال "ضمان مشاركة ممثل كردي في نظام إدارة البلاد".

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصادر، أن إسرائيل اتخذت خطوات لتقسيم سوريا عبر الأمم المتحدة بعد فشلها في تحقيق ذلك ميدانيا، وفق تعبيرها.

 ونوهت الصحيفة التركية إلى أن "اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يحاول فرض دستور على سوريا يشبه دستور لبنان والعراق" بحسب قولها.

وبيّنت أن إسرائيل تخطط لأن يكون "رئيس سوريا عربيا، ونائبا الرئيس من الدروز والعلويين"، مع منح منصب رئيس الوزراء للكرد في النظام الجديد".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تأمل من خلال إعادة رسم حدود سوريا أن تنتقل الأراضي المحتلة، بما في ذلك هضبة الجولان، إلى تل أبيب".

وتطرقت إلى "محاولات اللاعبين الغربيين توحيد إدارة دمشق مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)".

 واستبعد الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، تقسيم البلاد، مؤكداً أن "عوامل التقسيم في سوريا شبه مستحيلة"، وكشف في الوقت ذاته أن بعض الأطراف لديها رغبات لإنشاء "كنتونات محلية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد على أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا.

