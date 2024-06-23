الجيش اليمني يصد محاولة تسلل حوثية في تعز

صدت القوات الحكومية اليمنية محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في جبهة كلابة، شمال شرق البلاد، ومواقع في منطقة وادي صالة شرق مدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، إن "القوات العسكرية التابعة للحكومة صدت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة (جبهة كلابة) بعد أن استهدفت عدة مواقع للجيش في الجبهة الشرقية بالأسلحة المتوسطة ومدفعية الهاون وقذائف الأر بي جي".

وأضافت المصادر ذاتها أن "استهداف الميليشيا الحوثية خلال الليلة الماضية بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون لمواقع الجيش الوطني في منطقة (الكريفات) شرقي المدينة، هو ما دفعها للرد لإسكات مصادر النيران".

وشهدت المدينة هذا التصعيد العسكري الحوثي خلال اليومين الماضيين، بعد أسبوعين من اتفاق بين السلطة الحكومية وميليشيا الحوثي على فتح طريق دوار (القصر الجمهوري - الكمب)، وتعثر فتح طرقات أخرى.