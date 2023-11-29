سكان جنوب لبنان يستغلون الهدنة لتفقد بيوتهم

سارع سكان في جنوب لبنان، كانوا قد فروا من القتال في مناطقهم الشهر الماضي، للعودة إلى منازلهم لتفقد الأضرار، مستغلين هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وهي هدنة يأملون أن تنهي معها أسوأ اشتباكات عبر الحدود فيما يقرب من 20 عاما.

ويحث مفاوضون من إسرائيل وحماس على تمديد هدنة استمرت لستة أيام في صراع تسبب في موجات صدمة بالمنطقة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وانتشر للحدود اللبنانية الإسرائيلية بتبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وفي المنطقة التي تبعد نحو مئتي كيلومتر عن قطاع غزة جنوب لبنان، شعر سكان في مناطق تظهر عليها آثار القصف الإسرائيلي بالارتياح لتمكنهم من العودة لمنازلهم منذ الجمعة، عندما بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال مبدّا سلوم، وهو أحد سكان بلدة يارون وكان قد فر شمالا مع أسرته للعاصمة بيروت: "كتير مبسوطين إنه رجعنا على الضيعة، نأمل أن تصبح هذه الهدنة دائمة إن شاء الله".

واستغلت الكثير من الأسر التوقف المؤقت للقتال للعودة لجمع متعلقاتهم من منازلهم وتفقد الخسائر. فيما المدارس وأغلب المتاجر مغلقة في المنطقة.

واضطر نحو 55 ألفا للفرار من أنحاء الجنوب اللبناني حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. كما فر الكثيرون من منازلهم في شمال إسرائيل.