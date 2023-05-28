السودان.. الدعم السريع تعلن استعدادها مناقشة تجديد الهدنة

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان اليوم السبت، استعدادها مناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوداني والذي من المقرر أن ينتهي سريانه يوم الاثنين.