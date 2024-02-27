هل خسرت حماس ورقة الرهائن في مفاوضاتها مع إسرائيل؟
تتجه الأنظار إلى إعلان هدنة في قطاع غزة، تتضمن إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، وذلك بعد مخاض عسير وطويل شهدته، ولا تزال، المفاوضات بين الطرفين بوساطة دولية وعربية.
وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول يوم الإثنين المقبل، وقال للصحفيين خلال زيارته نيويورك: "أخبرني مستشار الأمن القومي أننا اقتربنا. نحن قريبون. لم ننته بعد. وآمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوم الإثنين المقبل".
وأعلن بايدن أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، محذرًا في الوقت ذاته من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.
ويرى الخبير الإستراتيجي أحمد صالح خلف، إن إسرائيل هي الطرف الأقوى في مفاوضات الهدنة، ويعزو ذلك إلى عدة مؤشرات مثل "تحرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الضغوطات الدولية، خاصة الأمريكية من خلال تجاهلها والاستمرار بتنفيذ مخططاته، وتجاهله كذلك مطالب أهالي المحتجزين في الداخل الإسرائيلي، إضافة لتقدم وانتشار الجيش الإسرائيلي في غزة، وصولا للتحضير لاجتياح رفح بريا".
و"بعد مضي أكثر من أربعة شهور على الحرب والتراجع العسكري الكبير لحماس في القطاع حسب المعطيات الواقعية ميدانيا"، تبدو الحركة، كما يقول خلف، "الطرف الأضعف في المفاوضات، بعد أن كان مسارها في التعاطي مع ملف الحرب بدأ قويًا ميدانيًّا، ما أتاح لها فرض شروطها في (هدنة نوفمبر)".
منحنى تنازلي كبير
وأضاف الخبير الإستراتيجي لـ"إرم نيوز" أن "مسار حماس أخذ منحنى تنازليًا كبيرًا وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تؤشر إلى عدم امتلاك الحركة أي أوراق تفاوضية قوية سوى الرهائن المحتجزين لديها، والتي لا تعتبر أولوية لنتنياهو".
وقال خلف إن "حماس وبعد تمسكها بعدم الاعتراف بإسرائيل وتمحور شروطها حول الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتمسكها بحكم القطاع، انتقلت في المرحلة الحالية إلى القبول بأقل ما يمكن تحقيقه".
وفي هذا الصدد، تطرق خلف إلى "اعتراف حماس الضمني بإسرائيل من خلال إعلانها القبول بمشروع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وتحولها إلى المطالبة بهدن طويلة بدل وقف الحرب، بالإضافة إلى عرض الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل محتجز لديها والذين لا يتجاوز عددهم 100 محتجز، وكذلك القبول بفكرة تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الحكم المحلي في القطاع".
أهداف إسرائيلية
في المقابل، يرتكز الموقف الإسرائيلي في المدى القصير والمتوسط، من مفاوضات باريس حسب المعطيات على الأرض ووفق ما أعلنه نتنياهو بشكل واضح، على تحقيق أولويات عدة، أبرزها كما يرى الخبير الإستراتيجي خلف، "رفض وقف الحرب لحين القضاء على حماس، وإعادة احتلال غزة من خلال استمرار التواجد العسكري في القطاع بعد انتهاء الحرب، وفرض السيطرة على المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر (محور فيلادلفيا)، بالإضافة إلى استمرار إنشاء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية".
وثمة أولويات وأهداف أخرى معلنة لنتنياهو وحكومته على المدى الطويل تتمثل، بحسب خلف، في "رفض أي وجود لحماس في القطاع على المستوى السياسي أو الحكم المحلي للقطاع، ورفض مشروع إقامة دولة فلسطينية".
وبشأن مواقف الدول تجاه المفاوضات، يرى الخبير الإستراتيجي أنه "من الواضح أنها تشكل ضغطًا باتجاه طرف واحد المتمثل بحماس، وليس الوساطة أو التوازن بين الطرفين، ذلك أن إسرائيل تغالي وتزيد من شروطها طوال مراحل التفاوض، بينما تتنازل حماس عن طبيعة وحجم مطالبها شيئًا فشيئًا".