هل خسرت حماس ورقة الرهائن في مفاوضاتها مع إسرائيل؟

تتجه الأنظار إلى إعلان هدنة في قطاع غزة، تتضمن إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، وذلك بعد مخاض عسير وطويل شهدته، ولا تزال، المفاوضات بين الطرفين بوساطة دولية وعربية.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول يوم الإثنين المقبل، وقال للصحفيين خلال زيارته نيويورك: "أخبرني مستشار الأمن القومي أننا اقتربنا. نحن قريبون. لم ننته بعد. وآمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول يوم الإثنين المقبل".

وأعلن بايدن أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، محذرًا في الوقت ذاته من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.

ويرى الخبير الإستراتيجي أحمد صالح خلف، إن إسرائيل هي الطرف الأقوى في مفاوضات الهدنة، ويعزو ذلك إلى عدة مؤشرات مثل "تحرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الضغوطات الدولية، خاصة الأمريكية من خلال تجاهلها والاستمرار بتنفيذ مخططاته، وتجاهله كذلك مطالب أهالي المحتجزين في الداخل الإسرائيلي، إضافة لتقدم وانتشار الجيش الإسرائيلي في غزة، وصولا للتحضير لاجتياح رفح بريا".

و"بعد مضي أكثر من أربعة شهور على الحرب والتراجع العسكري الكبير لحماس في القطاع حسب المعطيات الواقعية ميدانيا"، تبدو الحركة، كما يقول خلف، "الطرف الأضعف في المفاوضات، بعد أن كان مسارها في التعاطي مع ملف الحرب بدأ قويًا ميدانيًّا، ما أتاح لها فرض شروطها في (هدنة نوفمبر)".